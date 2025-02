Dopo i lavori si apre una maxi buca sulla strada

Nella mattinata di ieri arrivano e coprono una buca molto profonda con una gettata di asfalto. Nel pomeriggio crolla tutto quello che era stato fatto la mattina e in via Luca Della Robbia scatta l’allarme per una voragine di un metro quadrato circa. Sotto il crollo del piano stradale il vuoto, per circa un metro per cui un operaio di Marche Multiservizi nel primo pomerggio pone una serie di dissuasori stradali per deviare il traffico. "Anche perché se un’auto fosse finita sopra con una ruota sarebbe rimasta bloccata ed avrebbe avuto anche danni seri", dice.

La voragine si è aperta proprio davanti all’entrata dell’ex carcere minorile e lungo una strada molto trafficata. Il problema pare sia stato provocato da una tubatura delle fognature che si è spezzata per cui questa mattina una squadra di operai di Marche Multiservizi si metterà al lavoro per rimediare al danno. Non un lavoro semplice anche perché la fogna corre verticalmente lungo tutta la strada per cui si avranno problemi alla circolazione per alcuni giorni. Fortunatamente l’allarme è stato prima che accadesse qualche incidente serio, che poteva accadere se nella voragine finiva un ciclista o anche un motociclista.