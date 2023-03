Dopo il caso dei Cappuccini "Anch’io avvicinato da balordo che chiede soldi"

Un episodio quasi fotocopia, se non fosse per il fatto che nessuno in questo caso si è ritrovato, per fortuna, il setto nasale rotto. Ma quello che racconta, chiedendo l’anonimato, un 50enne pesarese residente tra Santa Maria delle Fabbrecce e Cattabrighe ricalca, in molti punti, quanto avvenuto sabato scorso alla chiesa dei Cappuccini, dove un caposcout, ingegnere pesarese di 29 anni, Andrea Turchi, è stato preso a testate in faccia da un balordo che aveva tentato di rubare il portafogli dalla borsa di una donna, durante un raduno scout che si svolgeva nei locali della chiesa.

Racconta il 50enne: "Alcuni giorni fa stavo uscendo, per andare alla macchina parcheggiata vicino a casa mia, quando mi si avvicina una persona sui 40 anni, carnagione olivastra, capelli neri, parlava italiano ma con uno strano accento, forse dell’entroterra. Si rivolge a me e mi dice: ’Sono rimasto chiuso fuori casa, e ho le chiavi lì dentro, mi puoi dare un po’ di soldi per arrivare in taxi a Fossombrone, mia mamma abita lì, almeno prendo le chiavi di riserva e posso così riusare la mia macchina?". Anche il tipo dei Cappuccini, per la cronaca, aveva tirato fuori più o meno la stessa scusa.

"Gli rispondo – continua il 50enne – che ho solo 10 euro nel portafogli, lui mi risponde che gli servono almeno 30 o 40 euro, e io gli dico che per andare a Fossombrone in taxi non gli basta neanche quella cifra, e a quel punto lui mi dice ’dammi almeno un passaggio fino alla banca di Cattabrighe, che sono cliente’". "Eravamo vicini – prosegue il 50enne – quindi l’ho fatto salire in auto. E siamo arrivati fino alla banca".

"A quel punto lui mi chiede di fare un bancomat, ’poi ti ridò i soldi’, mi dice. Io gli rispondo: scusa, ma se sei cliente, vai te nella banca, io i soldi da darti non ne ho". "A quel punto – prosegue il 50enne – lui inizia a alterarsi, e quindi ho potuto solo dirgli ’Scendi dall’auto’. Lui scende, e inizia a girare attorno alla zona". "Non è successo nulla, io non sono stato picchiato – precisa il 50enne pesarese – ma dopo che ho letto quanto era successo a quell’ingegnere dei Cappuccini, mi è tornato in mente questo episodio. Non vorrei che ci fosse in giro per la città questo tipo che cerca soldi con quelle modalità con la gente".

Intanto, la polizia sta ancora cercando l’aggressore dei Cappuccini. Si era dileguato, pare a piedi, dopo la testata tirata in faccia all’ingegnere. Per questo i poliziotti stanno monitorando le telecamere vicine alla chiesa dei Cappuccini. L’uomo risponde del reato di lesioni. Ma ancora non è stato identificato.

ale.maz.