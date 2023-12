Dopo il CaterCapodanno al debutto la Card per non perdersi nulla

Massimo Cirri e Sara Zambotti, conduttori della trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2 domani saranno in città per presentare, al fianco del sindaco Matteo Ricci e del vicesindaco Daniele Vimini il programma, in diretta da Pesaro, del CaterCapodanno, previsto in piazza del Popolo, la notte del 31 dicembre.

Dal 2 gennaio, sarà attiva la Card Pesaro Capitale: un nuovo strumento che offre possibilità di scoprire l’offerta culturale di Pesaro e delle realtà convenzionate nel palinsesto di eventi da Capitale. La card costa tra i 12 euro e i 7 euro, mentre è gratuita fino ai 18 anni. Informazioni allo 0721 387541 o scrivendo una mail all’indirizzo info@pesaromusei.it o navigando il sito web pesaro2024.it Darà la possibilità di prenotare i musei su richiesta, prevedendo aperture straordinarie ‘on demand’ oltre il calendario ordinario.