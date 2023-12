Dopo il play si pensa a cambiare il coach. Un trauma inevitabile?

Sarà un caso ma tutte le squadre in difficoltà del campionato italiano hanno cercato nuovi play per superare il momento complicato. Lo ha fatto la Vuelle, ingaggiando Andrea Cinciarini al posto di Ray McCallum. La settimana successiva lo ha fatto Varese prelevando in extremis Nico Mannion per espugnare proprio il campo di Pesaro. E se vale veramente il detto "non c’è due senza tre, anche la Dinamo Sassari farà la stessa cosa nel prossimo turno, guarda caso ancora contro la Vuelle in un altro spareggio salvezza. Infatti la Dinamo Sassari ha nesso messo sotto contratto il playmaker Brandon Miguel Jefferson, 32enne texano, 175 centimetri. Jefferson ha giocato in Finlandia, Germania e Slovenia. Prima di esplodere in Francia con Orléans, Strasburgo e Pau Orthez. Jefferson assomiglia, a dire il vero, a Justin Robinson, firmato da Treviso il 21 novembre, prima della sconfitta a Pesaro. Chi cerca un periodo nuovo, con un’obiettivo salvezza in tempi celeri, ha cambiato o cambierà il play.

Qualche società, a dire il vero, ha anche cambiato l’allenatore. E adesso il tema, dopo il ko con Varese, riguarda anche la Vuelle e Maurizio Buscaglia finito nel mirino della tifoseria biancorossa. Pesaro prima di prendere ogni decisione ci pensa tre volte. E anche in questa occasione ci va con i piedi di piombo. Da una parte la società vorrebbe evitare un trauma totale con il cambio dell’allenatore. Per la Vuelle sarebbe una sorta di ritorno al passato del precedente decennio, dopo tre stagioni positive con Repesa e Banchi. Dall’altra in molti sottolineano le difficoltà tecniche e tattiche che continuano ad emergere. E nemmeno l’arrivo di Andrea Cinciarini ha chiuso definitivamente questa fase di critica nella conduzione della squadra. I ripetuti black out registrati, compreso l’ultimissimo contro Varese, vengono addebitati alla panchina. Se Buscaglia ha chiesto alla squadra maggiore continuità e non l’ha ottenuta qualcuno comincia ad indicare una grave difficoltà e la necessità di un cambiamento traumatico. Basterà, per evitare guai ancora più grossi, mettere in panchina Giacomo Baioni da primo allenatore? In via Bertozzini ci stanno pensando: vedremo l’effetto che farà?

Luigi Luminati