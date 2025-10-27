"Dopo il rosso abbiamo staccato"

L’Ascoli torna a vincere il derby con la Samb, dopo 48 anni quando una doppietta di Quadri nel campionato 1977-78 regalò la vittoria ai bianconeri. Poi ci fu anche un successo in Coppa nel 1985-86 con rete di Vincenzi, ma le ultime due sfide erano finite in parità, e alla fine è stata grande festa con il tecnico bianconero Francesco Tomei trascinato dai suoi ragazzi sotto la curva. "Li avrei presi a schiaffi uno ad uno, perché mi hanno fatto passare una brutta mezz’ora – esordisce Tomei –. Sono molto contento, abbiamo disputato grande partita, loro una grandissima partita anche perché giocata in dieci ed è ancora più difficile. Noi abbiamo avuto il braccino, abbiamo staccato la spina dopo l’espulsione e non va bene. La Samb meritava di pareggiare per quanto fatto in dieci. Complimenti a loro che hanno onorato il derby in modo esemplare. Complimenti all’arbitro perché non era una gara semplice. Sono contentissimo perché tenevamo a questa partita e i ragazzi sono riusciti a portarla a casa". Ascoli in sofferenza anche per la sostituzione di Damiani: aveva un problema fisico. "Si il cambio è stato forzato per un problema alla coscia. Avevamo già in campo dei giocatori un po’ border line sotto l’aspetto fisico, non è stata colpa della sostituzione o di Corradini che è subentrato ma è stata tutta la squadra che ha mollato e ha rischiato. La ‘bacchettata’ ai ragazzi non la voglio dare ma ci deve servire da lezione. Loro si sono liberati dai tatticismi e sono andati oltre". Mister però non dimentichiamo il palo prima del gol e la traversa nella ripresa. "Primo tempo abbiamo dominato, palleggiato, colpito un palo, ma avevamo anche Cozzoli e Rizzo che giocavano per la prima volta dall’inizio. Sicuramente il derby sarà sempre la partita più difficile, questa città ti fa sentire molto la partita. Noi giochiamo a calcio è stata una partita durissima. Nicoletti ha sentito un dolore al ginocchio ma spero niente di grave. Mercoledì ci sarà la rivincita in Coppa, farà ruotare alcuni calciatori. "Non solo alcuni. Abbiamo dieci giorni di fuoco, con la sfida col Ravenna subito dopo. Saremo costretti, anzi sono contento di schierare in Coppa chi ha giocato meno".

Felicissimo anche Tommaso Milanese, il match winner: "Primo tempo abbiamo fatto bene poi dopo l’espulsione ci siamo un po’ rilassati, per vari fattori e siamo stati fortunati a non prendere gol. Emozione incredibile essere l’uomo derby. Sapevamo quanto ci tengono i tifosi. Dedico il gol alla mia ragazza. Sicuramente una partita diversa dal solito sappiamo la rivalità, abbiamo cercato di lasciare l’ansia nello spogliatoio. Sono contentissimo di questi tre gol che ho realizzato, spero di farne altri. Dobbiamo migliorare, il campionato è lungo. Ce la metteremo tutta, ma oggi siamo felici".

Valerio Rosa