Dopo il viale, il Carnevale infiamma la piazza

Sarà il consueto rogo del Pupo, alle 18.30, in piazza XX Settembre, a concludere il Carnevale. Intanto, non è ancora chiusa l’edizione 2023 che la Carnevalesca già rende note le date delle sfilate del prossimo anno: 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. Dopo il sold out di domenica pomeriggio, ancora un martedì grasso ricco di appuntamenti. Si parte alle 15.45 con l’esibizione di pizzica a cura di Fabrizio Nigro della Notte della Taranta. A seguire tre giovani artisti fanesi: Asia Antognetti e Giuditta Polderi con una canzone omaggio a Fano "Ji ce stag ben a Fn" (io ci sto bene a Fano). Alle 17.30 è in programma la riconsegna delle chiavi della città dal sindaco del Carnevale", il maestro della Musica Arabita Daniele Gaudenzi, al sindaco Massimo Seri. Poi djset con un ospite Joe T Vannelli dj set. Le sue performance live anticiperanno il rogo del Pupo, alle 18.30, e l’estrazione dei premi della lotteria, alla presenza del notaio Roberto Travaglini.

Ieri pomeriggio il sindaco del Carnevale, la sua giunta e il presidente del consiglio El Vulon sono stati i protagonisti dell’incontro nella sala del Consiglio comunale con il Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Ad affiancare il sindaco del Carnevale c’erano l’assessora "Dalle Stelle alle Stalle" Cristofora Samantetti (Romina Antonelli), il collega Penzo Piano, ultimo discendente di Vitruvio da parte di madre (Massimo Pagnini) assessore alle opere incompiute di Fano nei secoli dei secoli; Giorgia e Alberto del Consiglio dei Bambini, assessori alla Viabilità "Vlen le strade anca per no"; Gaia e Giulia, sempre del Consiglio dei Bambini) assessori al Verde "Vlen giucà in tla natura".

Invece domenica pomeriggio il sindaco Massimo Seri ha reso omaggio alla "centenaria" Musica Arabita salendo sul carro della tradizionale band per porgere pubblicamente al gruppo i ringraziamenti della città e consegnare una pergamena: "Alla Musica Arabita – ha letto Seri – nata per gioco e diventata una istituzione, il grazie della città di Fano per accompagnarci da cento Carnevali con gioia, musica e passione". Il segretario dell’Udc Fano, Stefano Pollegioni, parla di "una manifestazione riuscita, sentita e partecipata. E’ stato fatto un grande lavoro che ha coinvolto con passione e arte molti operatori che con il loro impegno hanno portato allegria non solo ai fanesi ma anche ai turisti". Per la CnaTurismo e Commercio, che ha condotto un indagine in tutta Italia, "quest’anno il turismo del Carnevale ha avuto il vento in poppa arrivando a contare 5 milioni di presenze nella settimana clou del Cranevale che si chiude oggi pomeriggio". Secondo Cna sarebbero stati due milioni i pernottamenti in strutture a pagamento, alberghi e B&B in stragrande maggioranza, per un giro d’affari complessivo vicino ai tre miliardi. Sarebbero circa 500mila i cittadini venuti in Italia da oltre confine per godersi le manifestazioni carnevalesche di autentico sapore popolare e che rappresentano il motore economico del periodo. Insieme a Venezia, Viareggio e Ivrea anche Fano ha fatto la sua parte citata dalla Cna tra le città più attive per le iniziative del martedì grasso insieme ad Acireale, Cento e Putignano.

Anna Marchetti