Dopo la chiusura della banca a Lunano, il Comune convoca i cittadini e cerca soluzioni

Sulla chiusura della sede di banca intesa San Paolo a Lunano l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Dini ha preso posizione. "Il 3 febbraio – dice una nota del Comune – ci è stata comunicata inaspettatamente la chiusura della filiale di Lunano di Banca Intesa San Paolo. In questi 15 giorni abbiamo cercato ogni via diplomatica e istituzionale per evitare questa scelta che riteniamo pesante e ingiusta nei confronti della nostra Comunità. Ma con chiarezza ci è stato detto a noi, alle imprese e ai cittadini che questa è un’esclusiva scelta dell’Istituto Bancario e riguarda un Piano Industriale Nazionale che prevede la chiusura di oltre 1.000 Agenzie. Come evidenziato negli incontri, in questi giorni abbiamo contestato fortemente questa scelta che appartiene ad una visione vecchia che non tiene conto né promuove la valorizzazione dei centri delle aree interne, ma alimenta un continuo processo di accentramento dei servizi che penalizza e rende sempre più difficile la vita dei piccoli centri. Lunano è una comunità seria e laboriosa che ha sempre contribuito a tutti i livelli allo sviluppo del nostro territorio, della Provincia e della Regione ed è un paradosso che si ritrovi come Comune a non avere uno sportello Bancario. Purtroppo – prosegue la nota – il Comune non ha strumenti per contrastare questa decisione; come ogni dinamica privata dipende esclusivamente da scelte aziendali che, in risposta ad un cambiamento nell’utilizzo dei servizi da parte dei Clienti, prevedono una riconfigurazione del sistema territoriale, con l’eliminazione delle agenzie di prossimità. Nell’interesse della nostra Comunità abbiamo attivato in questi giorni ogni canale possibile per valutare strategie alternative e a breve verrà organizzata una assemblea pubblica dove verranno illustrati tutti i passaggi e le azioni messe in campo in questi pochissimi giorni che abbiamo avuto a disposizione".