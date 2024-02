Dopo la disfatta in Campania, l’ Italservice cerca il riscatto contro Ciampino

Oggi alle 20, per il turno infrasettimanale, l’Italservice ospita al PalaMegabox il Ciampino. "Veniamo da una bruttissima sconfitta ad Avellino contro il Sandro Abate – spiega la presidente Simona Marinelli -, una prestazione da cancellare. Abbiamo bisogno di fare punti per rientrare nella zona playoff, ma ogni partita è difficile. Il Ciampino ha fatto dei cambiamenti nel mercato di gennaio, ma resta sempre una squadra competitiva".

I biancorossi si presentano alla sfida senza Pires, per il resto la squadra è al completo. "Speriamo di riprenderci e ritornare fin da stasera a fare punti, perché altrimenti sarebbe un fallimento non rientrare nei playoff. Tutti si aspettano una risposta dalla squadra", continua la numero uno del club di Pesaro, che aggiunge: "Abbiamo comunque fiducia nei ragazzi che sapranno reagire oggi contro Ciampino e risollevarsi dalla sconfitta di venerdì". Sul mercato la Marinelli dice: "Si è chiuso il 31 gennaio, siamo soddisfatti dei cambiamenti fatti e pensiamo che ci abbiano dato più rapidità, ma ora bisogna ritrovare la giusta via". Lavoro e pazienza dunque. Attualmente capitan Tonidandel e compagni sono noni. Quando mancano nove turni al termine del girone di ritorno, la formazione di mister Fausto Scarpitti è dunque ancora artefice del proprio destino. La zona playoff, abbandonata dopo la gara persa venerdì, dista appena due lunghezze. Il Ciampino, dal canto suo, arriva nella tana dei pesaresi alla ricerca di punti salvezza. I laziali sono in zona playout, ma è proprio in trasferta che è arrivato il successo più recente, quello carpito a Mantova. L’Italservice vuole e deve vincere davanti al proprio pubblico. Il ruolino di marcia casalingo è importante e si deve confermare. Non ci sarebbe modo migliore di arrivare allo scontro diretto in programma venerdì prossimo sul parquet dello Sporting Sala Consilina. Ma ora i fari puntati sono sul Ciampino.

Beatrice Terenzi