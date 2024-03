Dopo la festa non si vede nessuno. Che cosa accade alla Guinza?

Il grande cancello verde della Guinza che aveva aperto i battenti per il giorno della consegna dei lavori sembra aver dimenticato il clamore delle auto dei politici ed attualmente rimane chiuso. È impossibile dire se ci siano tecnici e maestranze al lavoro all’interno del tunnel o lungo i viadotti che portano verso Ca’ Lillina ma, al momento, a occhio nudo non si vedono.

L’unica differenza rispetto a prima sembra essere, per il momento, l’affissione del banner pubblicitario dell’impresa che ha vinto l’appalto dei lavori. I grossi blocchi di cemento che stazionavano davanti all’imbocco della galleria, che erano stati tolti per permettere il passaggio dei pulmini che hanno trasportato i presidenti di Umbria e Toscana il giorno dell’inaugurazione sono stati rimessi al loro posto, al centro della strada, per impedire l’accesso di mezzi non autorizzati. Anche se in queste poche settimane non ci sono stati lavori evidenti, per la maggior parte degli abitanti dell’entroterra rimane però favorevole all’opera, vista come lo strumento per uscire dall’isolamento e superare agevolmente l’Appennino.

Recentemente anche gli imprenditori del distretto industriale dell’alta valle del Foglia hanno espresso la loro approvazione per quest’opera che snellirà i collegamenti con il versante tirrenico. C’è però chi la pensa diversamente, come i componenti di Voci della Valle, gruppo di persone che contesta quest’operazione di apertura, o almeno secondo questi criteri: "La provincia di Perugia – scrivono in una lettera – non ha autorizzato il transito sulla Provinciale 200 di Parnacciano né per i mezzi di cantiere né tantomeno per il futuro transito una volta aperta la galleria. Il motivo citato è l’inadeguatezza e la pericolosità della strada ed in particolare il fatto che la provinciale non è a norma. Anas ha risposto che per la fase di cantiere farà transitare i mezzi solo sul lato marchigiano. Il fatto che la S.P. 200 di Parnacciano non sia percorribile rende di fatto assolutamente inutili i lavori del 3° lotto e ancor più quelli del 4° lotto finché non sarà realizzata la seconda canna ed il collegamento con la Val Tiberina. Inoltre, i lavori avranno una durata effettiva di oltre 2 anni, quali accorgimenti si metteranno in atto per limitare al minimo i disagi e la pericolosità che scaturiranno dal transito dei mezzi pesanti e dei mezzi di cantiere in generale? Ci riferiamo in particolare al transito sul tratto della “Ripa“ e al tratto di strada di via Ca’ Lillina dove un incremento di traffico, specie se pesante, provocherebbe disagio e continue situazioni di pericolo per i residenti".

Un pensiero anche per il torrente Sant’Antonio che passa proprio a fianco della Galleria: "Chiediamo se sono stati programmati con Arpam gli accorgimenti necessari per evitare che, come successe durante lo scavo della galleria, possano verificarsi pesanti inquinamenti del torrente e delle falde acquifere, e come si intende sopperire alla quantità di acqua potabile derivante dalla presa posta all’interno della galleria che pensiamo durante i lavori sia inutilizzabile".

Andrea Angelini