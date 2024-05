Dopo la protesta dei genitori. Vitri: "Sì ai grembiulini dello stesso colore per tutti"

"A Pesaro ormai da tempo nessuna scuola adotta più le divise di colore diverso per maschi e femmine". Così la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri sulla protesta dei genitori della scuola dell’infanzia di Gabicce contro la decisione di uniformare il colore dei grembiulini alle Elementari: "Mio figlio – spiega la consigliera del Pd – ha frequentato la primaria Don Gaudiano e ho apprezzato molto il fatto che tutti e tutte indossassero bellissima divise, polo e felpe, dello stesso identico blu elettrico. E’ tempo di superare vecchi stereotipi, che fanno male alla lotta per la parità di genere".

Ai genitori di Gabicce contrari al colore unico, Vitri ricorda "come si è diffuso il codice cromatico rosa-femminile e azzurro maschile. Negli anni ‘30 arriva l’influenza della moda francese e il rosa era tradizionalmente associato alla femminilità, mentre l’azzurro in quanto legato al mondo degli affari, era simbolo di mascolinità. Oggi credo che le donne possano permettersi di lavorare nei settori dell’industria e della finanza come, talvolta meglio, di tanti uomini. Allo stesso modo non ci sono più distinzioni nelle proposte dei più grandi marchi di moda. Lo scorso anno ho presentato in Consiglio regionale una mozione per l’insegnamento della parità di genere e l’educazione all’affettività nelle scuole. L’atto è diventato una risoluzione approvata all’unanimità, a cui dovrà dare seguito l’Ufficio scolastico regionale. E’ infatti evidente che ancora oggi percepiamo i due colori per eccellenza identificativi di genere, solo a causa di un vecchio retaggio culturale. Da qui parte anche la battaglia contro la violenza sulle donne, conseguenza di una cultura patriarcale che proprio noi donne abbiamo il dovere di demolire. Per il bene di tutte".