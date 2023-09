"Dopo la tremarella sono finalmente diventata dottoressa"

"E con il potere conferitomi dalla Magnifica Rettrice, La proclamo “Dottoressa in Lettere“". Quella della mia laurea è stata una giornata che merita di essere raccontata. La sveglia è suonata alle 4,30 quel mercoledì 19 luglio 2023. In fretta e con l’imprecisione del faidate mi sono truccata e pettinata, ho preso il completo elegante delicatamente impacchettato e via che la mia 500 ha iniziato a sfrecciare sull’A14 diretta in Veneto.

Avevo già discusso la mia tesi "E.T.A. Hoffmann e il “Don Juan“: un autore e il suo personaggio nel contesto estetico romantico tedesco" qualche giorno prima, mancavano solo la proclamazione e la corona di alloro in testa. Un traguardo che non credevo di riuscire a raggiungere, eppure era lì che mi aspettava a quasi 3 ore di macchina. C’erano tutti, le mie persone erano accanto a me con un sorriso smagliante di gioia, felici di accompagnarmi alla fine di questo percorso tanto travagliato quanto desiderato con tutta me stessa. Alle 8,00 del mattino, il termostato della mia auto bordeaux segnava 39 gradi con umidità percepita alle stelle contornata dalla tremarella per l’emozione e occhi lucidi per la commozione.

Un caffè al volo e la convocazione in aula 2 con un massimo di sei accompagnatori a proclamato: eravamo in 10, ma nessuno ci è rimasto male. "La signorina D’Arcangelo Asia…". Mi alzo dalla poltroncina cercando di mantenere una postura decorosa camminando verso la presidente pronta a stringermi la mano e a consegnarmi il diploma di laurea. Sono uscita dall’edificio con lacrime felici e il cuore colmo di soddisfazione. Vedere mia madre che piangeva di gioia mi ha confermato che ce l’ho fatta: ho scavalcato i miei ostacoli e accantonato i limiti – seppur con tempi discutibili – e con le mie forze sono arrivata alla meta prestabilita.

Asia D’Arcangelo