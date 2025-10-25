Dopo la vittoria tonda nel derby alle tigri tocca il Busto Arsizio

Dopo la vittoria tonda nel derby con San Giovanni in Marignano, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta domenica 26 ottobre alle 17 la complicata trasferta a Busto Arsizio. Le tigri sono reduci dal franco successo su San Giovanni in Marignano e si sono attestate a metà classifica a 6 punti. Busto insegue a 3 punti, uno dei quali strappato a Conegliano nella partita di esordio sul proprio campo.

Nella squadra di Andrea Pistola la canadese Thokbuom sta procedendo il lavoro di inserimento con la squadra, dimostrando già notevoli doti tecniche ed atletiche. Busto ha appena perduto la sua capitana, la palleggiatrice Jennifer Boldini, vittima di un serio infortunio ai legamenti del ginocchio. Al suo posto la austriaca Dana Schmit, già in Italia da un paio d’anni a Olbia e Mondovì, che affiancherà la palleggiatrice giapponese ex Conegliano Nanami Seki.

"Busto Arsizio è un campo sempre molto complicato, lo dimostra il fatto che alla prima giornata hanno portato Conegliano al quinto set – queste le parole di Andrea Pistola, allenatore della Megabox -. Ci siamo preparati una settimana intera e speriamo di fare dei passi avanti in più".

La parola passa alla capitana delle tigri Sonia Candi: "Quella di Busto Arsizio sarà una partita molto ostica, giocheremo su un campo difficile dove il fattore campo è molto presente. Loro sono un’ottima squadra e sono in un buon momento di forma, da parte nostra siamo reduci da una bella vittoria in casa contro San Giovanni e questa settimana abbiamo lavorato al meglio per gettare in campo tutte le nostre carte per portare a casa la partita e soprattutto esprimere al meglio il nostro gioco".

b. t.