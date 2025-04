Dopo l’Arzilla, interventi alla scuola Mary Poppins di Colombarone

A poche settimane dall’inaugurazione della scuola di Santa Maria dell’Arzilla, il sindaco Biancani, l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e alle Politiche educative Camilla Murgia annunciano l’avvio di un importante intervento in un altro edificio scolastico periferico: la scuola dell’infanzia Mary Poppins di Colombarone. Il progetto prevede l’efficientamento energetico della struttura, la riqualificazione degli spazi interni ed esterni. Come per la scuola di Santa Maria dell’Arzilla, gli interventi alla Mary Poppins verranno realizzati da Siram Veolia e, nello specifico, vedranno l’installazione di un cappotto termico con pannelli isolanti in polistirene, la sostituzione dei vecchi serramenti con nuovi infissi e l’istallazione di un impianto di riscaldamento più efficiente e performante. Lavori che porteranno benefici all’ambiente perché garantiscono una riduzione delle emissioni di CO2, ridurranno i consumi energetici e quindi consentiranno di risparmiare, restituendo ai bambini, al personale scolastico e all’intera comunità un edificio moderno, sicuro e sostenibile.