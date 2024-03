"Dopo le primarie tempo scaduto per i ribaltoni"

"Il 15 aprile (il giorno dopo l’eventuale ballottaggio delle primarie del centrosinistra) mi sembra troppo tardi per un eventuale ‘strano ribaltone’". Così il candidato sindaco dei Progressisti Stefano Marchegiani risponde a Cristian Fanesi che, in caso di vittoria alle primarie, ha fatto sapere che telefonerà subito al collega perché "per battere la destra e vincere le elezioni dell’8-9 giugno c’è bisogno di tutti". Marchegiani, seppur contento del pensiero, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, come qualcuno forse sperava.

"Io rispondo a una coalizione che è sempre disponibile al confronto – fa sapere il candidato dei Progressisti – ma dopo 12 mesi di trattative fallite mi sembra difficile ipotizzare ragionamenti di altro tipo che non riguardino il ballottaggio, di cui noi saremo protagonisti. Certo sapere chi è il loro candidato sindaco sarà un passo in avanti importante, ma noi non inganniamo gli elettori, siamo partiti con la campagna elettorale nei quartieri e tra la gente e sabato presenteremo il programma al Politeama". Aggiunge Marchegiani: "L’accordo (il cosiddetto campo largo) si poteva fare prima ma è stato rifiutato per un gioco interno alla maggioranza. Per il Pd sarebbe stato più logico evitare le primarie, che sono autoreferenziali e al momento non mi sembra stiano molto coinvolgendo la città, e proporre come candidato sindaco lo stesso Fanesi, quale espressione del partito di maggioranza della coalizione: una mossa che avrebbe semplificato le trattative".

"Noi Progressisti – continua – avremmo preferito il metodo pesarese dove a prevalere è stata la politica: i saggi si sono chiusi in una stanza e hanno deciso in 24 ore. Mi fa piacere che lo slogan di Fanesi sia ‘una visione coraggiosa’ perché di coraggio finora ne abbiamo visto poco". Per i Progressisti ci sono troppi interrogativi senza risposta: cosa farà il Pd nel caso a vincere le primarie non sia Fanesi? Il Pd con il 20% dei consensi si accoderà a Mascarin, a Lucarelli o a Fattori? E poi i candidati che non vinceranno avranno il posto di assessore garantito? Quanti andranno a votare alle primarie? Quanti non ci andranno o quanto saranno inquinate dall’intervento di altre forze politiche?

"Le primarie – prosegue Marchegiani – se non sono progettate politicamente fanno danni, per questo avremmo preferito una soluzione differente. La politica è una cosa complicata, non si può ridurre al taglio delle torte con le centenarie o a staccare qualche nastro. A noi interessa il futuro della città, dalla gestione degli impianti sportivi a quella dell’ambito sociale, che l’attuale giunta – conclude Marchegiani – sta portando verso la privatizzazione".

Anna Marchetti