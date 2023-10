Dopo l’ictus. Le storie dei pazienti

’Ictus: la riabilitazione dai giorni del ricovero al rientro a casa’. E’ il titolo dell’incontro con la cittadinanza organizzato per sabato, ‘Giornata mondiale dell’ictus’, dall’Uoc di Riabilitazione Intensiva dell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’ di Pergola. L’appuntamento è per le 17 alla sala consiliare. "A parlare saranno anche i pazienti – si legge nella nota dell’Ast –, che racconteranno la loro esperienza vissuta nelle nostre strutture. Il ritorno a casa, dopo un evento disabilitante, rappresenta un momento particolare per la persona e i suoi familiari. "Per questo il percorso riabilitativo formato da un’equipe multidisciplinare è fondamentale per minimizzare i deficit funzionali, cercando di esercitare e recuperare tutte quelle abilità compromesse a causa dell’ictus".

Fra i relatori il direttore della Riabilitazione Intensiva Giacomo Maurizi e quello della Medicina Annamaria Cupertino, che parleranno della loro esperienza clinica e umana. "La Regione – evidenzia l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini - punta a realizzare una rete d’eccellenza per il trattamento dell’ictus, tanto da aver approvato il ‘Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dell’Ictus in fase acuta sul territorio marchigiano’, al fine di garantire maggiore equità e qualità della presa in carico. Abbiamo strutture e personale competenti: l’importante è accedervi nel minor tempo possibile".

s.fr.