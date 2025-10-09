Dopo quasi 50 anni Don ’Memo’ va in pensione

Dopo oltre 49 anni di servizio è in prossimità della meritata pensione don Stefano Maltempi, per tutti don Memo, che dall’ottobre 2010 guida le parrocchie di San Costanzo e Cerasa. Fra 10 giorni, esattamente domenica 19, l’amatissimo sacerdote celebrerà le sue due ultime Sante Messe nel Comune basso cesanense: alle 8,30 nella chiesa del capoluogo e alle 10 in quella di Cerasa. Anticonformista nei modi e anche nell’abbigliamento (d’estate ha sempre prediletto pantaloncini e maglietta), tutti coloro che lo conoscono apprezzano tantissimo la sua profonda umanità e anche la sua schiettezza: un uomo tra gli uomini e non solo un prete sull’altare. Nato a Sant’Ippolito il 29 settembre 1949 e poi trasferitosi con la famiglia a Mondavio quand’era ancora bambino, è stato consacrato sacerdote il 10 aprile del 1976 nella chiesa di San Michele al Fiume, dov’è rimasto a prestare servizio sino a luglio 1980, quando si è trasferito a Caminate di Fano. Qui è stato parroco fino al ’98 (e dall’’85 al ’98 ha retto anche la parrocchia di Cerasa), quando è tornato a San Michele al Fiume per 12 anni. Dal 2010, come detto, è a capo della parrocchia sancostanzese e di quella cerasana, dove rimarrà fino al 19 ottobre. Dopodiché la pensione, anche se lui ha già fatto sapere da tempo che sarà disponibile per le comunità e i parroci della zona che dovessero averne bisogno. "Per l’esattezza – puntualizza il don – sono stato assegnato alla Vicaria numero 2 della Diocesi, che comprende la zona tra Lucrezia e Tavernelle più Mondavio e Terre Roveresche. Dove ci sarà necessità andrò. Intanto, dal 19 sera abiterò nella mia amatissima San Michele al Fiume e per l’esattezza nell’ancora più amata casa famiglia ‘Carezza di Dio’". Che emozioni prova per questo cambiamento di vita che lo attende a brevissimo non lo rivela, ma accetta di lanciare un messaggio al suo gregge: "Ascoltate la parola di Dio e leggete una riga di Vangelo al giorno. Sì, una riga ogni giorno in ciascuna famiglia; è già sufficiente, perché la parola del Signore ha la forza che cambia la vita". Poi aggiunge: "Ai genitori dico, non ingannate i vostri figli con i sacramenti. Prima di accostarli a questi passi fondamentali della vita cristiana siate convinti voi. Se, invece, lo scopo è fare un pranzo o una festa con amici e parenti si possono trovare altre occasioni". Eccolo don Memo: diretto, pungente, ma con un cuore immenso.

Sandro Franceschetti