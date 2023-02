Dopo tre anni di stop forzato ritorna la turba di Cantiano

La Turba, sacra rappresentazione del Venerdì Santo, ritorna dopo tre anni di stop per la pandemia. Il rischio che saltasse è stato alto a causa dell’alluvione del 15 settembre scorso ma, grazie al prezioso lavoro di tanti volontari che hanno recuperato scenografie, vestiti, scudi, lance e corazze ubicate nei magazzini investiti da acqua e fango, e grazie al contributo sostanziale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, venerdì 7 aprile Cantiano riabbraccerà uno dei momenti identitari della vita comunitaria. La stessa cosa non vale per Fiera Cavalli edizione di primavera in calendario a fine aprile. Nel dettaglio delle questioni entra il sindaco Alessandro Piccini. "Siamo dentro uno stato emergenziale nel quale i problemi sono plastici ed evidenti, il conto dei 70 milioni di euro di danni è emblematico. Le attività d’impresa i cittadini attendono ancora i ristori. Nonostante ciò abbiamo condiviso con i comitati organizzatori una pianificazione su quello che realmente si può mettere in campo secondo regole e piani logistici da affrontare. Anche per dare un segnale di ripartenza. La Turba si farà, diverso il discorso per Fiera Cavalli di primavera ideata da questa amministrazione, il che è un tutto dire su quanto crediamo in questa rassegna, sarebbe altresì una boccata d’ossigeno per le nostre attività. Ma mentre per la Turba la logistica, l’affidamento a una ditta esterna per il montaggio delle scenografie, un coordinamento di un’associazione strutturata come il comitato rendono gestibile la secolare rappresentazione e soprattutto non gravosa sugli adempimenti di un ente che ha comunque mille fronti aperti, Fiera Cavalli ha elementi ostativi più importanti. Un evento che è direttamente sulle spalle del Comune. Il precario contesto viario è sotto gli occhi di tutti, il ponte a Mampuia, la situazione dei parcheggi, la logistica di allestimento e del montaggio delle strutture non sono compatibili con un cronoprogramma che ci vede impegnati su più fronti. Pertanto in accordo con tutte le componenti che ruotano attorno alla storica rassegna equina, guardiamo alle date di ottobre per tornare alla normalità cercando di realizzare un momento di alto spessore". Amedeo Pisciolini