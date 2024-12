Dopo tre mesi riapre la strada di San Bartolo

E’ una delle principali vie d’accesso al Parco, ma da ottobre, a causa delle abbondanti piogge, era chiusa per la presenza di piante pericolanti. Finalmente, intorno al 10 gennaio, Strada di San Bartolo tornerà percorribile, perché inizieranno i lavori, a carico del privato con il quale il Comune ha finalmente trovato un accordo. Lo annuncia il sindaco Andrea Biancani: "Il via libera della Soprintendenza è arrivato: il 2 gennaio inizieranno i lavori di messa in sicurezza di strada di San Bartolo che si protrarranno, tempo permettendo, per una settimana circa. Il privato si occuperà della rimozione delle piante pericolanti. Una pulizia necessaria per ripristinare la sicurezza e la viabilità del tratto di strada". Qualche giorno fa era scaduta l’ordinanza con la quale si obbligava il proprietario a intervenire con urgenza. Da subito il Comune si era detto pronto a sostituirsi al privato qualora questo non avesse dato la sua disponibilità ad iniziare i lavori necessari. Dopo l’ok della Soprintendenza, arrivato alla vigilia di Natale, l’Amministrazione si è di nuovo messa in contatto con il proprietario, che si è detto pronto a intervenire. "Ringrazio la famiglia – commenta il sindaco, che nelle scorse settimane aveva effettuato personalmente un sopralluogo incontrando i residenti –. Questo intervento garantirà a centinaia di pesaresi di poter tornare a transitare in sicurezza in una delle vie d’accesso al nostro meraviglioso Parco".

Intanto i residenti segnalano che dopo le ultime forti piogge c’è stato sul San Bartolo un altro smottamento che ha ostruito la stradina che da Casteldimezzo scende al mare dove si trovava un tempo il Circolino. Da allora la strada non è più transitabile nemmeno a piedi.