Doppia verifica della Lega Calcio al Benelli e al campo di Villa Fastiggi

Doppio sopralluogo nella giornata di ieri da parte della Lega nazionale Dilettanti allo stadio Benelli e al campo sportivo di Villa Fastiggi, dove sono ancora in corso i lavori per la realizzazione del centro sportivo della Vis Pesaro (intitolato "V.Park"). I tecnici incaricati dalla Lega hanno raccolto i dati dei lavori realizzati sul fondo del Benelli. Mentre il sopralluogo a Villa Fastiggi ha interessato solo il fondo del campo sportivo in sintetico, visto che i lavori di cantiere sono ancora totalmente in corso. "Appena avremo l’omologazione del campo in sintetico di Villa Fastiggi – dice il dirigente della Vis Guerrino Amadori – potremmo utilizzare l’impianto anche per partite ufficiali ma senza pubblico". Particolarmente interessate sono le società come Vismara e Villa San Martino che attualmente sono prive di campi sportivi. A Vismara ci sono ancora i danni dell’ultima alluvione e a Villa San Martino è in corso il rifacimento del fondo in sintetico. "Con l’omologazione potranno utilizzare l’impianto senza pubblico anche la primavera della Vis Pesaro oltre che quella del Vismara", conferma Guerrino Amadori.