Doppio boato a notte fonda. Fatti esplodere due parchimetri: "Là dentro non c’erano soldi"

"Ho sentito due forti botti alle 2.13". I residenti di Gabicce Monte sono stati svegliati di soprassalto, ieri notte, da due detonazioni, a distanza molto ravvicinata. Qualcuno ha fatto esplodere con due petardi o due bombe carta due parchimetri che si trovano in via Panoramica, proprio davanti all’hotel Everest e non lontano dalla chiesa di Sant’Ermete. "Un danno da almeno 16mila euro per l’amministrazione comunale – conferma Marila Girolomoni, sindaco di Gabicce –. Si potrebbe trattare di un atto vandalico oppure l’azione di chi pensava di sottrarre il denaro del parchimetro che si trova al suo interno. La detonazione, però, non ha aperto il blocco cassaforte pur avendo distrutto le colonnine". E comunque, all’interno, non avrebbero trovato probabilmente nulla. "Durante le festività natalizie il pagamento del parcheggio nelle strisce blu era stato sospeso per una scelta dell’amministrazione comunale – racconta il sindaco di Gabicce – e a breve il pagamento della sosta sarebbe stato ripristinato. Potrebbe essersi quindi trattato di un tentativo di furto ma le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Più di un anno fa, poco prima della zona in cui sono stati distrutti i parchimetri, qualcuno aveva dato fuoco alla statua di una madonnina. In quel caso era stato chiaramente un atto vandalico. Siamo rimasti sgomenti e allibiti. C’è un sistema di videosorveglianza che permette di avere informazione sommarie su quanto accaduto. Ovviamente abbiamo fatto subito denuncia e quando i colpevoli verranno identificati avremo così modo di rivalerci".

Tra i residenti di Gabicce l’allarme è stato subito alle stelle, a cominciare dalle prime ore del mattino. Nella chat condivisa tra chi abita nella zona di Gabicce Monte i messaggi sono rimbalzati numerosi tra chi ha sentito nitidamente le detonazioni e chi chiedeva spiegazioni a chi risiede in prossimità della zona colpita. Uno di quelli che abita proprio di fronte ai parchimetri è Riccardo Badioli, titolare dell’hotel Everest le cui finestre si affacciano proprio sul parcheggio. Non c’erano ospiti all’interno della struttura ma lui abita proprio lì e l’altra notte ha avuto un brusco risveglio. "Non ho visto movimenti strani – racconta –, ho sentito solo un gran botto. Non ho idea di chi possa essere stato lo stupido che ha fatto una cosa simile".