Doppio evento nel week end al teatro Santi

Questo fine settimana, il Teatro Santi di Bottega ospiterà due eventi speciali. Oggi, alle ore 18, si terrà una conferenza organizzata dall’Università dell’Età Libera su "Novità sulla Banda Grossi", con il professor Riccardo Paolo Uguccioni. Questo evento segna l’inizio della collaborazione tra l’Università dell’Età Libera di Pesaro e il nostro territorio, che prossimamente vedrà l’attivazione di corsi dedicati presso l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II di Via Guidi a Montecchio.

Domani, alle ore 16.30, il palco del Teatro Santi ospiterà uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia. Venti mascotte del Cartoon World daranno vita a un’avventura dal vivo, trasformando i cartoni animati più amati in uno spettacolo coinvolgente. L’ingresso alla conferenza dell’Università dell’Età Libera è libero, mentre per lo spettacolo di domenica è possibile acquistare i biglietti su Ciao Tickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/.../cartoon-world-vallefoglia; info: 329 148 6584.