Doppio furto a Muraglia, ladri acrobati in pieno giorno

Siamo in pieno giorno, nella zona di piazza Redi c’è il solito via vai di persone tra esercizi commerciali, parcheggi e abitazioni. Qualcuno però riesce a muoversi con abilità eludendo occhi indiscreti e avvicinandosi a un’abitazione in una via trasversale della piazza. Sono ladri molto preparati che approfittano del’attimo giusto per arrampicarsi lungo la grondaia fino al secondo piano di una casa, in pieno giorno e senza farsi vedere da nessuno. Tutto accade nel giro di un attimo, probabilmente con l’aiuto di complici che tenevano d’occhio l’imbocco della via. I ladri salgono così in un primo appartamento, dove in quel momento non c’erano i residenti, al secondo piano dello stabile. Forzano la finestra con facilità ed entrano rubando quello che riescono, sia in oggetti di valori che in denaro. Tutto fila liscio tanto che si può passare al doppio colpo. Con velocità i ladri riescono a forzare anche la finestra dell’appartamento a fianco, anch’esso senza nessuno il quel momento. Anche qui rubano denaro e preziosi. Poi si danno alla fuga.

d.e.