Doppio furto nei negozi Via con formaggi e prosciutto

Due pezzi di formaggio pecorino, mezzo prosciutto di Parma, forse un paio di bottiglie di vino e 20 euro del fondo cassa. E’ quello che hanno rubato l’altra notte al negozio di alimentari Adriana in via Frescobaldi a Villa San Martino. Dice la titolare: "E’ già la seconda volta che vengono. Non hanno rubato granché e per fortuna non hanno messo in disordine. L’altra volta è andata peggio. Sono passati dal retro, hanno fatto un buco quadrato alla porta e poi sono riusciti ad aprirla. Non avendo l’allarme, non li ha sentiti nessuno. Mi hanno rubato un po’ di alimenti ma niente di grosso. E poi se ne sono andati. Noi ce ne siamo resi conto al mattino dopo. Abbiamo chiamato la polizia che ha fatto il sopralluogo. Ma poi sono andati anche nel negozio vicino al nostro".

E’ l’alimentari Semprucci. Al telefono, la titolare spiega: "Hanno fatto un bel buco sulla porta del retro, e da lì sono entrati nel negozio. Ho visto che c’è tutto. Ci hanno rubato solo il fondo cassa, qualche decina di euro che lasciamo lì. Niente altro. I danni sono contenuti. Ma adesso mi scusi devo riattaccare perché ho la gente al banco che devo servire". Anche per questo furto, la polizia ha effettuato il sopralluogo per risalire agli autori del colpo. I quali sono probabilmente gli stessi di tre mesi fa perché sono andati quasi a colpo sicuro nel trovare la porta sul retro, fare il foro ed entrare sapendo, quasi sicuramente, di non incontrare difficoltà o intralci col sistema d’allarme che in effetti non c’era.

Altri tentati furti sono stati segnalati in altre zone di Pesaro ma l’arrivo di qualcuno o la presenza di un sistema d’allarme particolarmente efficace ha fatto cambiare idea ai malviventi. L’arrivo della stagione calda (prima o poi smetterà il brutto tempo) significa anche maggiore probabilità di colpi nelle case da parte di bande di ladri che agiscono contando sull’assenza dei proprietari perché in vacanza o al mare.

L’anno scorso era stata particolarmente colpita la zona di Villa Fastiggi ma col rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine se ne sono andati anche i malviventi.