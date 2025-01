Doppio malto o bionda fresca: ecco il birrificio made in Marche

Le Marche sono un laboratorio di idee e a volte raccontano storie gustose come quelle della famiglia Pacioni che è tornata alla terra dando alla luce birre artigianali di qualità con il loro birrificio Duep. Otto piccole bottiglie che vengono apprezzate dalla province di Pesaro Urbino e fino a quella di Ascoli, passando per la loro casa che sta a Fermo, precisamente a Monte Urano: "Ma il nostro è un cuore marchigiano", dicono. Ma per capire l’impresa bisogna cominciare dal principio. "Un tempo eravamo agricoltori – racconta Pietro Pacioni – un mestiere di armonia. Poi esplose il lavoro delle calzature. In pratica iniziò il momento d’oro dal punto di vista economico. Io stesso con mia moglie decisi di dare vita ad un suolettificio. La nostra gioia fu completata dalla nascita di due figli: Pierpaolo che oggi ha 41 anni e Pierangelo che ne ha 38. Sono stati i ragazzi a riportarmi nei campi, innamorati della natura così tanto da laurearsi entrambi in Agraria e Scienze dell’Alimentazione". Di Pierpaolo l’idea del birrificio: "Ne parlava talmente che in famiglia ci ridevamo. Invece riuscì a convincerci per cui, nel 2012 nacque il birrificio col mastro birraio che era Pierpaolo e io e suo fratello gli allievi. Tutta la famiglia era presa dal desiderio di dare vita a birre eccezionali, di ottimo livello dato che avremmo usato solo grani e orzi locali, così come il luppolo. Il birrificio è nato nel capannone dove c’era la lavorazione delle suole, lavorazione che piano piano entrava in crisi. Ed è così che sono nate le nostre otto birre. Ed io sono diventato il mastro birraio che gode della consulenza dei figli che attualmente lavorano nelle scuole".

Birre ricercate, la cui produzione è di nicchia: "Facciamo birre per amore", dicono Pietro Pacioni, papà e proprietario del Birrificio 72 anni, sua moglie Paola Maria Ferretti di 66 e figli Pierpaolo, laureato in Scienze Agrarie e Pierangelo Pacioni, laureato in Agraria. Il birrificio (info 0734 841863) produce otto birre: dalle bionde con piacevoli sentori vegetali e grande freschezza, alle rosse, alla doppio malto nocciolata scandita da note di tostatura. Le Marche e il loro territorio in bottiglia con ingredienti della nostra regione.

d. e.