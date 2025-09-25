Doppio omicidio, la maschera muta di Ricci

Non solo fatti, ma "sfumature drammatiche da approfondire". È questa la linea tracciata dagli avvocati di Luca Ricci, 50 anni, al via del processo che lo vede imputato per il duplice omicidio dei genitori, Giuseppe Ricci, 75 anni, e Luisa Marconi, 70, uccisi nella loro abitazione di via Fanella. Un dibattimento destinato a far discutere, con l’accusa che parla di premeditazione, crudeltà e futili motivi e la difesa che chiede di guardare più a fondo nella personalità del figlio-reo confesso.

In aula, davanti alla Corte d’Assise di Pesaro, Ricci era presente, arrivato dal carcere di Villa Fastiggi, dove si trova dal giorno dell’arresto, il 24 giugno 2024. L’ombra dell’ergastolo pesa sul banco degli imputati. Il pubblico ministero Maria Letizia Fucci, ricostruendo l’impianto accusatorio, è stata netta: "Gli elementi raccolti dimostrano che il duplice omicidio è stato commesso dal figlio".

Secondo la Procura, il movente affonda in una menzogna trasformata in trappola: quella mattina Ricci avrebbe dovuto firmare un contratto d’affitto "4+4", consegnando assegni circolari per 12mila euro più mille di spese, soldi che non aveva. I genitori speravano di restare nella casa già finita all’asta, grazie a un accordo con il nuovo proprietario.

Il 24 giugno, alle 8.20, Ricci chiamò il 112 sostenendo di aver trovato i cadaveri in un’abitazione messa a soqquadro da falsi rapinatori. La Volante arrivò subito, così come gli investigatori della Squadra mobile e la pm Fucci. E la scena raccontava altro: lui ferito e seduto sulle scale che si puliva con uno scottex, le vittime in soggiorno e in camera, nessun segno di effrazione.

Il medico legale Buscemi stabilì subito che il padre era stato colpito a morte con un martello, la madre strangolata con un cavo elettrico. La Scientifica trovò l’arma nel pozzetto delle acque pluviali, insieme a scottex identici a quelli usati dall’imputato. E in serata arrivò la confessione.

Gli avvocati Luca Gregori e Alfredo Torsani hanno però insistito sulla necessità di approfondire la dimensione psichica del loro assistito. Gregori ha spiegato: "È un processo che ha scosso tante persone, quindi vogliamo limitare tutto alla sede processuale. È stata accolta la nostra richiesta di sentire un consulente tecnico, un medico psichiatra, e per il resto attendiamo il corso del procedimento. Quale è stato l’animo dell’imputato? Era presente, l’avete visto, quindi mi limito alle immagini. Non mi ha detto nulla".

Il collega Torsani ha aggiunto: "La famiglia non si è costituita parte civile. Stiamo parlando di un soggetto reo confesso, ma questo non significa che non abbia diritto a una difesa tecnica. Ci sono sfumature da approfondire, in primis l’aspetto relativo alla sua personalità. Questo è l’aspetto più importante, perché i fatti sono noti".

La Procura, dal canto suo, ha già respinto l’ipotesi di un "black out" mentale: nessun riscontro clinico su distonie della realtà o disturbi psichiatrici, come ribadito dalla pm Fucci. Il processo riprenderà il 12 novembre con i primi testimoni.