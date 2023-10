Doppio processo per Carriera. Chiesta condanna di 4 mesi per aver diffamato Varotti

Umberto Carriera ieri aveva due processi da cui difendersi. Il primo per diffamazione, il secondo per simulazione di reato. Partiamo dal primo: era accusato dal direttore direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti di averlo diffamato per aver scritto un post definendolo "un elemento di ignoranza fuori dal comune" al tempo delle chiusure dopo le 18 dei ristoranti a causa del covid nell’autunno 2020. Nell’udienza, è emerso che c’è stato un tentativo di conciliazione ma Varotti chiedeva che Carriera chiedesse scusa, una condizione che non è stata accettata. Avrebbe pubblicamente ammesso solo che quella definizione andava contestualizzata in quel momento ma nulla di più. E non è stato accettato. Così il processo va avanti. Il pm ieri ha chiesto 4 mesi di reclusione per diffamazione mentre l’avvocato Cinzia Fenici che tutela la parte civile Amerigo Varotti ha chiesto un risarcimento danni di 5000 euro. L’avvocato difensore Federico Bertuccioli ha invece sollecitato nella sua arringa l’assoluzione piena del suo assistito per la "mancanza dell’elemento costitutivo del reato" in quanto il termine "ignorante" significava voler evidenziare che Confcommercio e Varotti non erano in grado di capire le vere ragioni della protesta da parte dei ristoratori che avevano manifestato con l’associazione IoApro contro la chiusura dei ristoranti alle 18. Il giudice ha ascoltato sia lo stesso Carriera che ha testimoniato sul perché di quelle manifestazioni per una situazione che aveva portato a cassa integrazione e licenziamenti del personale dei suoi ristoranti. Ascoltato anche un suo amico, ex ristoratore che aveva organizzato una delle due proteste in piazza del Popolo. Il giudice al termine si è riservato la decisione aggiornando il processo al 7 novembre prossimo.

Ma Umberto Carriera era imputato, sempre ieri, anche di simulazione di reato per essersi inviato dal proprio profilo social delle minacce rivolte anche al figlio. L’indagine della polizia ha permesso di accertare che quel social era collegato a quello ufficiale di Carriera. Dunque, per la procura ha fatto tutto da solo. I profili avrebbero quindi la stessa "matrice", ovvero l’Ip, il codice numerico di internet e che risulterebbero anche fare capo allo stesso numero di telefono, quello intestato all’attività del ristoratore pesarese. Lo aveva testimoniato in aula in una precedente udienza l’agente di polizia postale che ha svolto le indagini nel caso che vede Umberto Carriera a processo con l’accusa di essersi inventato le minacce contro se stesso e il figlio e di essersele inviate da un profilo social creato ad arte.

Il giudice ha stabilito ieri di avvalersi di un perito informatico. Infatti, di fronte alla tesi difensiva che parla di un hackeraggio del profilo di Carriera, cioè di qualcuno che si è sostituito a lui per scrivere quelle minacce, il giudice ha deciso di vederci chiaro e fare in modo di svelare se si tratta di verità o di una invenzione. Se fosse la seconda, le cose si complicherebbero per il ristoratore.