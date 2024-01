Doppio scippo in centro . Alla sbarra 3 giovanissimi

Due scippi, tra novembre 2022 e luglio 2023, nel centro di Fano, sono stati giudicati ieri dal tribunale di Pesaro. Ma ecco cosa è successo. Gli autori del primo colpo sono giovanissimi, ventenni. Sono entrati in scena il mattino del 21 novembre del 2022, obiettivo una badante ucraina, di oltre 65 anni, che a piedi, tenendo per mano la sua bicicletta, stava camminando verso casa dopo esser uscita dall’ufficio Postale. Aveva appena prelevato 1.180 euro in contanti. Un malvivente, Pasquale T. al tempo 19enne ma già noto alla giustizia, si è messo davanti alla donna bloccandole il passo. Un attimo dopo, ha afferrato la borsa della signora, lasciata nel cestino della bicicletta, ed è fuggito via insieme al suo complice, Sebastian G. di 27 anni, originario del Cagliese ora domiciliato in una comunità di recupero di Brescia, che faceva da "palo". Non hanno fatto però molta strada. Sono stati rintracciati in fretta dalle forze dell’ordine e sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare. In particolare, l’esecutore dello scippo è stato posto ai domiciliari mentre l’altro in una comunità. Ieri, l’avvocato difensore Marco Defendini ha chiesto per i suoi assistiti di procedere ad un processo col rito abbreviato subordinato alla testimonianza della persona offesa per restituirle la somma rapinata. Il problema è che la signora ucraina non è stata rintracciata. L’intenzione degli imputati è di risarcire il danno pari a 1.180 euro.

L’altro scippo è avvenuto a Fano il 23 luglio dell’anno scorso. Un 18enne, di origine albanese, Mateo C. ha avvicinato un pensionato di 78 anni che stava camminando per strada e in un attimo gli ha strappato la collana d’oro che portava al collo di 26 grammi e lunga 60 centimetri. Ma in questo caso, il malvivene non ha fatto molta strada. Sentendosi inseguito, ha gettato via la collana appena rapinata cercando di dileguarsi. Il pensionato ha così potuto recuperare immediatamente la sua collana mentre le forze dell’ordine hanno iniziato ad indagare per rintracciare l’autore dello scippo. Ci sono riusciti arrivando, un mese dopo, alla cattura del 18enne, arrestandolo il 31 agosto 2023. Il giovane, difeso dall’avvocato Marco Defendini, ha poi ammesso tutto ed è stato scarcerato. Ieri, davanti al gup, si è stabilito che il giovane risarcirà il pensionato con 500 euro per il danno e la paura che ha provocato, ed ha chiesto di chiudere i conti con la giustizia patteggiando 2 anni e due mesi di reclusione oltre ad 800 euro di multa. La sentenza sarà emessa il prossimo 14 febbraio. La pena comunque sarà sospesa per la dimostrata volontà di riparare l’azione delinquenziale commessa.