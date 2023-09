Dormicchi al ‘Degusto’ di Hong Kong. Rappresenta la nostra gastronomia

Il 26 e il 27 settembre, all’evento ‘Degusto’ di Hong Kong, lo chef di Piobbico Roberto Dormicchi rappresenta l’eccellenza della gastronomia del territorio con un piatto che rientra nel progetto Rossini Gourmet.

La natura della cultura passa anche attraverso le tradizioni enogastronomiche che connotano profondamente il territorio della provincia e così Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 farà tappa a Hong Kong con il progetto Rossini Gourmet.

Il 26 e 27 settembre, lo chef Roberto Dormicchi docente dell’Istituto Alberghiero di Piobbico rappresenterà Pesaro 2024 a ‘Degusto’, un evento unico nel suo genere promosso da Bright View per presentare le ultime tendenze europee di food&beverage che vedrà la presenza di una quarantina di produttori e oltre 500 eccellenze italiane pronte ad essere conosciute e degustate dai professionisti del settore. Sarà una due giorni preziosa per promuovere l’immagine di Pesaro e delle Marche nel continente asiatico, zona già particolarmente strategica nelle relazioni culturali consolidate dalla città di Rossini. "Si tratta di una vetrina internazionale prestigiosa per Pesaro 2024 e per il progettobrand che nasce dalla leggendaria passione di Rossini per la cucina – dice Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro - perché sono migliaia le persone che partecipano alla manifestazione con ricadute importanti in termini di notorietà per i produttori del territorio marchigiano, di export italiano e dal punto di vista turistico".

Nella foto: Dormicchi con Vimini