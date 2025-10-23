Dormire e mangiare nel 1400. A Gradara la locanda medievale

Manca la macchina, ma il viaggio nel tempo è comunque assicurato. A consentire un salto all’indietro di 600 anni, assolutamente realistico, sarà il progetto del comune di Gradara che ambisce a riportare nel borgo le attività artigianali e la vita quotidiana dell’epoca tardo medievale. Dopo l’apertura dello Scriptorium, spazio di studio e di promozione della calligrafia e della miniatura a cura di Stefano Gelao, il comune si accinge con il progetto ‘Taverna medievale’ a completare un altro tassello nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr per un milione e 600mila euro, finalizzati alla divulgazione storica, attraverso un’attenta ristrutturazione dei luoghi e il recupero di antiche arti. Nella Casa dei custodi di proprietà demaniale situata ai piedi della Rocca alla fine dei camminamenti di ronda verrà realizzato, grazie all’accordo tra il Comune e la Direzione regionale Marche, un progetto di ricostruzione in scala reale di una locanda, dove sarà possibile mangiare e pernottare in ambienti d’epoca fedelmente ricostruiti. Il progetto, avvalorato nei suoi contenuti dal comitato scientifico costituito dal dipartimento di Archeologia medievale dell’Università di Urbino in collaborazione con l’Ateneo di Venezia, prevede la realizzazione al primo piano dell’edificio di camerate in cui poter pernottare, costruite secondo lo stile e con i materiali del 1400, per consentire ai visitatori di vivere l’esperienza di una notte in taverna nei panni di un soldato di ventura. Negli spazi a fianco sarà allestita una sala espositiva in cui verranno illustrati il progetto e le sue basi scientifiche. Il piano terra, invece, diventerà lo spazio dedicato alla ristorazione dove verranno proposti menu medievali, studiati sui testi d’epoca.

"I lavori partiranno nei primi mesi del 2026 – sostiene Federico Mammarella, amministratore unico di Gradara Innova, la società in-house del Comune che opera principalmente nei settori del turismo e della didattica – con gli obiettivi di poter proporre un’esperienza educativa per adulti, famiglie e scuole, di incentivare l’economia locale con nuove opportunità occupazionali, nonché di offrire un nuovo polo di ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale". Ma c’è di più: tra i contenuti del progetto sono inserite anche attività per la riproduzione degli armamenti di Sigismondo Pandolfo Malatesta, un laboratorio di liuteria e uno di tessitura storica con la collaborazione dell’istituto tecnico ‘Giovagnoli’ di San Sepolcro, impegnato nella produzione di tessuti tramite telai artigianali ispirati a quelli del periodo tardo medievale e rinascimentale. In questo contesto, Gradara punta anche alla promozione dell’iniziativa a livello nazionale: a tal fine nei giorni scorsi il Comune è stato presente alla tavola rotonda ‘La cucina italiana tra radici e innovazioni’ nell’ambito di Host Milano 2025, la biennale mondiale dedicata alla ristorazione e all’accoglienza.

Beatrice Grasselli