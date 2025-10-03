Dormitorio in viale: "I proprietari devono rimediare"

"Non è tollerabile che immobili privati vengano lasciati in stato di degrado, compromettendo la sicurezza, il decoro, l’igiene e l’immagine di una zona così strategica per la città". Dopo le segnalazioni sullo stato di abbandono di un locale affacciato su viale Trieste, arriva la replica dell’amministrazione comunale, con le parole dell’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci, che richiama con fermezza i proprietari al rispetto delle regole. L’assessora ricorda che l’immobile di viale Trieste "è attenzionata dall’Amministrazione e in particolare dalla Polizia Locale. Premettendo che, quando parliamo di immobili privati, le Forze dell’Ordine possono intervenire solo a seguito di una denuncia di occupazione da parte del proprietario o dell’affittuario, riteniamo che non è tollerabile che immobili privati vengano lasciati in stato di tale degrado". Mengucci richiama le norme comunali già in vigore: "Come prevede il Regolamento Edilizio comunale, che impone di mantenere gli edifici e le aree di pertinenza in ordine e in buono stato di conservazione per tutelare i valori estetici e ambientali, anche il Regolamento di Polizia Urbana, stabilisce l’obbligo per proprietari e detentori di provvedere alla pulizia e manutenzione delle facciate, degli infissi, porte, balconi, saracinesche e di tutte le parti accessorie visibili dall’esterno". E annuncia la linea di Palazzo: "Abbiamo già attivato gli uffici competenti per contattare locatore o col conduttore ed effettuare dei sopralluoghi, con l’auspicio che ci sia collaborazione per risolvere la situazione. Al contrario saremo costretti a procedere con diffide affinché si attivino tempestivamente per mettere in sicurezza, bonificare e ripristinare il decoro dell’immobile e delle aree circostanti, impedendo l’accesso non autorizzato. Se anche questo non avverrà eventualmente procederemo con una multa".

