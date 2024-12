Doron Lamb torna a Cividale. Lo rivedremo il 5

Cividale dà il bentornato a Doron Lamb, alla sua seconda esperienza in Friuli con Pillastrini dopo una parentesi nel campionato venezuelano con la maglia dei Marinos BBC di Maturin. L’ex Vuelle, classe ’91, che fu grande protagonista nella squadra diretta da Luca Banchi che approdò ai playoff, prenderà il posto di Derrick Marks. Seconda scelta dell’Nba nel 2012 (chiamato dai Milwaukee Bucks), nello stesso anno aveva vinto il titolo Ncaa coi Kentucky Wildcats. In Europa ha giocato a Podgorica, Nanterre, poi dopo una parentesi in G-League è tornato girovagando fra Grecia, Turchia, Polonia per approdare infine in Italia, a Pesaro. La stagione 22/23 la trascorre tra Scafati e Brindisi, sempre in serie A, quindi Monastir, nella prima divisione tunisina fino all’approdo a Cividale che ora lo ha richiamato.