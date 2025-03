Dossi, tolti o messi: ma qualcuno protesta

Roncosambaccio, rimossi 3 dei 7 dossi esistenti lungo la via principale, gli altri 4 sono stati livellati. "I tre rimossi – spiega il sindaco Serfilippi – presentavano evidenti criticità: uno era in prossimità dell’isola ecologica, uno davanti a un’abitazione privata e un altro interferiva con i parcheggi. Gli altri dossi sono stati livellati per rendere più sicura e scorrevole la circolazione, sia per bus che per i privati. Erano attraversamenti troppo alti, che creavano disagi".

"L’obiettivo – aggiunge l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi – è garantire sicurezza senza compromettere la fluidità del traffico. Dove possibile, interveniamo con soluzioni che permettano un equilibrio tra il rallentamento necessario e una percorrenza agevole". L’intervento ha suscitato le proteste dei residenti preoccupati che le auto tornino a correre come accadeva prima dei dossi. Il Comune, dopo un’assemblea con i cittadini ha deciso di andare avanti.

"I prossimi lavori – annunciano il sindaco e assessore – sono già in programma a Sant’Orso. Inoltre è stato realizzato un nuovo dosso sulla strada tra Fenile e Roncosambaccio, per ridurre la velocità delle auto dopo le segnalazioni ricevute dai residenti".

an. mar.