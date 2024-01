Dosso stradale fuori da ogni regola. Risarcita ciclista, ma nessuno lo cambia

C’è un dosso stradale in via Torcivia, a Villa Ceccolini, che è irregolare, anzi vietato dalla legge. E’ più stretto e più alto del dovuto. In particolare, non dovrebbe superare i 7 centimetri di altezza e invece è di 11 mentre dovrebbe essere largo, come minimo, 1 metro e 20 centimetri ed invece è 1,07 in presenza di un limite dei 30 km/h. Ma nessuno lo toglie. Col risultato che molto spesso i ciclisti ci cadono e le auto toccano sotto facendo dei danni. Una ciclista, nel 2018, è caduta riportando una frattura. A quel punto, ha fatto causa al Comune ricorrendo al giudice di pace, il quale nominò un ctu, ossia un perito, per valutare la correttezza e rispondenza del dosso stradale alle norme del codice della strada. La risposta non lasciò dubbi: quel dosso era ed è fuori dalle regole. Prima ancora che il giudice emanasse la sua sentenza, l’assicurazione del Comune pagò 5000 euro di risarcimento danni alla ciclista. Ma a nessuno, in particolare all’ufficio viabilità, è venuto in mente di andare a cambiarlo per rendere innanzitutto più sicura la circolazione e meno onerosa per le casse del Comune.

Dice il legale che tutelò la causa della ciclista: "Incredibilmente, il Comune ha dato l’ok per risarcire rinunciando alla causa attraverso l’assicurazione ma non ha fatto nulla per rimuovere quel dosso stradale complemente fuori dalle regole. E’ ancora lì, o almeno lo era fino a pochi giorni fa".