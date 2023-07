Dottoressa del 118 presa a schiaffi

Schiaffeggiata, cacciata fuori di casa a spintoni, afferrata per il polso per impedirle di telefonare alle forze dell’ordine. E tutto perché non volevano che il loro anziano parente fosse ricoverato all’ospedale di Senigallia, ma a quello di Fano.

Vittima di quelle violenze, una dottoressa del 118 di 42 anni di Fano, la quale ha denunciato i suoi aggressori, la figlia e il nipote dell’anziano, una 53enne e uno di 24, originari della Calabria, ma residenti nel fanese da tempo. I due sono finiti a processo per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio (difesi dall’avvocato Corrado Canafoglia).

Ieri l’imputata ha patteggiato la pena a 8 mesi di reclusione. Pena che sostituirà con i lavori di pubblica utilità. Condannata al pagamento delle spese di costituzione per la parte civile. Il nipote invece ha versato 400 euro di risarcimento e ha chiesto e ottenuto di svolgere lavori di pubblica utilità per la Croce Rossa.

La dottoressa, costituita parte civile con l’avvocato Giulio Maione, ha chiesto 10mila euro di risarcimento danni. C’era già stato un precedente tra il medico e quella famiglia.

Uno screzio che si era chiuso con la richiesta di scuse da parte della stessa imputata alla dottoressa. Ma questa volta le reazioni hanno passato il segno del lecito, anzi della soglia penale. Tutto succede il 13 agosto scorso. Al 118 arriva la richiesta di soccorso per un anziano. L’ambulanza si precipita sul posto. La dottoressa visita il padre dell’imputata e ritiene di doverlo ricoverare a Senigallia. Ma figlia e nipote si oppongono. E scatta l’aggressione. "È solo uno dei tanti episodi di cui siamo vittime" afferma amareggiata la dottoressa. "Sarebbe stato opportuno che anche l’azienda ospedaliera si fosse costituita parte civile come segno di interesse nei confronti della tutela e sicurezza dei propri dipendenti" la tirata d’orecchi dell’avvocato Maione.

