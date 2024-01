“Dove eravamo rimasti?“. Lo spiegano Solenghi e Lopez

Sul palco saranno solo in due a raccontare “Dove eravamo rimasti“. Ma è come se fossero ancora in tre, ovvero l’indimenticabile Trio Lopez-Marchesini-Solenghi. "Anna è sempre con noi – sottolineano i due protagonisti –. La sentiamo presente sempre anche se non c’è fisicamente. Sarà l’amicizia che ci lega, sarà il modo di recitare che ci unisce, quel marchio di fabbrica che ci caratterizza e quindi quando siamo sul palco pensiamo a lei inevitabilmente, la sentiamo. E non solo sul palco, la sua presenza la avvertiamo anche nel privato, nelle cose per le quali ridiamo, di cui parliamo".

Anche per questo incanta il nuovo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, la cui travolgente tournée fa tappa questo weekend a Fano (domani e sabato alle 21 e domenica alle 17). La critica lo definisce "sincero, sereno, liberatorio" perché dissacrando tutto, anche le favole, regala piacevoli momenti di risate e di musica. Per questo c’è grande attesa al Teatro La Fortuna di Fano per il primo appuntamento del nuovo anno. E’ uno show scritto da Lopez e Solenghi con Giorgio Cappozzo e prodotto da International Music and Arts, “Dove eravamo rimasti“ e vede sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. Un nuovo imperdibile appuntamento con numeri e sketch che conferma la straordinaria comicità di una delle coppie italiane più amate dello spettacolo, intrisa di grande umorismo.

"La sensazione più esaltante del nostro precedente spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show“ – dichiarano – è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da lì, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti“. Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo e il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti“ seduti giù in platea". Con FanoTeatro torna anche “Oltre la scena“, la serie di incontri con le compagnie protagoniste degli spettacoli: Lopez e Solenghi si doneranno al pubblico sabato alle 18 con ingresso libero nella platea del Teatro della Fortuna. Info e biglietti 0721 800750 e vivaticket.

Tiziana Petrelli