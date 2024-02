Dove metto i ripetitori? Il Comune presenta il Piano

Dove mettere le nuove antenne di telefonia mobile? Lo spiegherà il nuovo Piano comunale, che il Comune presenterà domani. Alle 17 è previsto il primo incontro on line con i cittadini per diffondere e condividere il progetto elaborato dallo studio Polab incaricato dal Comune, e per comunicare il processo di pianificazione delle installazioni di telefonia mobile. L’evento è rivolto ai privati e a tutti i portatori di interesse che potranno partecipare alla diretta Youtube, Facebook del Comune di Fano e anche fare domande.

"Nella prima riunione – spiega l’assessore all’Ambiente Cora Fattori – daremo informazioni importanti per capire il complesso mondo delle antenne all’interno del quadro legislativo nazionale che sta mutando. Un focus sarà fatto anche sulla strategia messa in campo dall’amministrazione comunale. Da parte del Comune c’è la forte volontà di ridurre l’impatto ambientale e di rassicurare i cittadini sull’esposizione ai campi elettromagnetici. Sentiamo la necessità di fare chiarezza con un confronto aperto".

Chiarezza necessaria soprattutto dopo le preoccupazioni dei cittadini scatenate dall’installazione delle antenne più recenti: a Carignano, Fenile e solo pochi giorni fa sul duomo cittadino. "Caratteristica del regolamento e del piano antenne – aggiunge Alfio Turco di Polab - è quello di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione e i meccanismi di relazione con gli operatori della telefonia mobile".