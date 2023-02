Dove va il mondo? Zamboni lo spiega in concerto

Stasera alle ore 19 al Teatro Sperimentale di Pesaro il chitarrista, cantautore e scrittore Massimo Zamboni sale sul palco con uno spettacolo dal titolo “Con voce di popolo“, l’evento rientra in “Scenari. Idee per capire dove va il mondo“, il festival del quotidiano “Domani“ diretto da Stefano Feltri, promosso dal Comune di Pesaro insieme ad Amat.

Il concetto di Patria negli anni è cambiato?

"Molto – risponde Zamboni che è stato chitarrista e compositore dei CCCP e dei successivi CSI – il significato più vicino è quello che risale al 1945 quando fu costituita la Repubblica e la Costituzione italiana, ma ora siamo molto lontani da quel concetto. Siamo in altre mani. E’ quindi il momento di ripensare profondamente a ciò che ci coinvolge e a ciò che ci respinge".

Quanto contano le radici?

"Io sono un fondamentalista, la vita di ogni persona si affaccia al suo passato, alla sua terra. Se non c’è questo legame è una vita sfortunata, non sapere nulla di sé, degli antenati è come vivere sempre in un luogo di passaggio come può essere un aeroporto o un centro commerciale. E’ d’obbligo fare i conti con le nostre radici".

Cosa vuole trasmettere?

"Lo stupore per qualcosa che è stato. Racconto dei protagonisti del ‘900, gli operai, i contadini che hanno dedicato la loro vita per cambiare il mondo. Questo è accaduto e lo confronto con la pochezza di oggi. E’ un tema da cui partire".

Essere uno dei padri del punk rock e del rock alternativo italiano è una responsabilità?

"Si è responsabili di noi stessi prima di tutto. Siamo legati alle nostre storie, ai nostri confini dentro cui ci muoviamo, confrontandoci".

Ha visto Sanremo? Cosa ne pensa?

"L’ho visto come si guardano le previsioni del tempo o la sintesi di una partita di calcio, non mi tocca, non è lo stesso mio mestiere".

A che spettacolo assisteremo stasera?

"Un contenitore di letture dal libro “La trionferà“ e dall’album “La mia patria attuale“, quindi parole e musica, l’immaginario sarà quello del ‘900 fino ai giorni nostri".

Il mestiere dell’artista è privilegiato?

"Un privilegio evidente solo se non ci si chiude in se stessi, altrimenti si diventa miseri, la capacità creativa è anche sporcarsi le mani".

Essere fonte di ispirazione per molti artisti e non solo, come la fa sentire?

"Molti modelli sono stati fonte di ispirazione per me, sono contento di questi regali che ci facciamo a vicenda".

Quando il senso di appartenenza divide?

"Dipende da chi governa il senso di appartenenza, che interessi ha, il localismo è feroce. Ci vuole intelligenza ed equilibrio".

Beatrice Terenzi