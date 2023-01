Dragogna e l’omaggio a Fabrizio De André

PESARO

A seguito della richiesta del pubblico, raddoppia l’appuntamento con Federico Dragogna, autore e chitarrista de I Ministri, in Quello che ho capito di De André alla chiesa dell’Annunziata nell’ambito di Playlist Pesaro, rassegna che torna nella Città Creativa Unesco per la Musica per la nona edizione su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’Amat, in collaborazione con Regione Marche e MiC e realizzata con il contributo di BPER Banca. Oltre alla data annunciata di domani (ore 21, già sold out) lo spettacolo sarà in scena anche domenica 15 alle ore 17. Con Quello che ho capito di De André Federico Dragogna racconta a suo modo la figura di quello che è stato uno dei più grandi cantautori e artisti del dopoguerra. Una serata imperdibile per tutti i fan del grande Faber, ma anche per chi vuole conoscere più a fondo questo eterno cantautore genovese tra sue riflessioni preziose e canzoni proposte in chiave intimistica.

"De André lo scoprii una domenica di molti anni fa – racconta Dragogna –, arrampicandomi sulla libreria di mio padre, che dormiva alle mie spalle davanti a un gran premio di Formula 1. Avevo 8 anni e De André aveva appena pubblicato il suo dodicesimo album, Le nuvole. E scoprivo mondi incredibili: ballate in napoletano, favole della buonanotte, cori in dialetti incomprensibili, nomi, cognomi, parolacce". Biglietteria Sperimentale (0721 387548) e biglietteria dell’Annunziata (334 3193717) da un’ora prima dell’inizio.