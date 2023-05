Dramma a Villa Betti Travolto da balla di fieno mentre lavora col figlio

E’ stato travolto da una delle balle di fieno che stava manovrando. Grave incidente ieri alle intorno alle 13 e 30 a Villa Betti, in una zona di campagna a pochi metri dal maneggio ’Asd Equus’. A esser travolto dal fieno è stato un 73enne che abita all’interno del maneggio, Gottardo Agostini. L’uomo stava lavorando con il figlio, in un terreno che è di sua proprietà. E in base a quanto è stato ricostruito, i due stavano scoprendo, liberandole da alcuni teli, alcune rotoballe accatastate le une sulle altre. Solo che a un certo punto una di queste, che evidentemente non era in equilibrio, e forse perchè da terra stavano tirando per toglierle il telo, è caduta, da un’altezza di circa due metri, colpendo il 73enne che si trovava sotto e non ha fatto in tempo a scansarsi. Il figlio ha cercato di soccorrerlo immediatamente e soprattutto ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’eliambulanza e un squadra dei vigili del fuoco di Pesaro, perchè inizialmente si pensava che si dovesse liberare l’uomo dal peso – intorno a due quintali – della balla cadutagli addosso.

In realtà, quando i pompieri sono arrivati, l’uomo era già stato liberato, ma il peso che lo ha travolto gli ha causato ferite non lievi. Al momento risulta uno schiacciamento del bacino, e una gamba fratturata, ma potrebbe aver avuto anche altre ferite.

Con una barella, il 73enne è stato trasportato a bordo dell’elimabulanza e da qui portato fino all’ospedale Torrette di Ancona, dove è stato raggiunto dal figlio. Gli accertamenti sanitari sono stati eseguiti ieri pomeriggio. Sul posto dell’incidente, anche una pattuglia dei carabinieri di Pesaro per i rilievi di legge.

ale.maz.