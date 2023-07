Dramma davanti al parco Ramo si stacca e cade ragazza travolta e ferita

E’ passata sotto, esattamente nel momento in cui un grosso e pesantissimo ramo di un pino situato lungo la ciclabile di via Cimarosa, tra il parco Miralfiore e la strada, davanti alla pizzeria, si è rotto ed è piombato a terra, colpendola in pieno. La sfortunata è una ragazza di colore, sui 30 anni, che stava transitando sulla pista ciclabile. La ragazza si è accasciata al suolo. Dalle case situate davanti, hanno sentito il crac secco del peso del legno che si staccava dal tronco, si sono affacciati ed hanno visto la ragazza a terra, travolta sia dal ramo principale che da tutte le ramificazioni più piccole. I residenti hanno chiamato subito l’ambulanza.

La giovane è rimasta sempre cosciente, il marito, come hanno riferito dei testimoni, era lì vicino a lei e le ha prestato i primi soccorsi, assieme a dei ragazzi anche loro nella zona. Poi l’immediato trasporto al pronto soccorso. Uno dei pompieri ha riferito che la giovane donna è stata colpita dietro al collo, ma per fortuna le ferite non sarebbero gravi. Insomma, non risulta in pericolo di vita, al di là dello spavento e dello shock.

Sul posto oltre al 118 subito i pompieri; che hanno tagliato con una motosega l’intero ramo caduto, ma mentre procedevano già diversi residenti segnalavano che come è accaduto in quel punto, potrebbe accadere in molti altri. Perchè di grossi rami dei pini che confinano direttamente con il parco ce ne sono molti, e sarà quindi obbligatorio, per il Comune, fare una verifica delle potenziali situazioni di rischio che potrebbero esistere. La rottura del ramo è dovuta molto probabilmente al fatto che la pianta non era in salute e il picco di caldo di questi giorni potrebbe avere dato il colpo di grazia alla stabilità del ramo.

Le operazioni dei pompieri sono durate poco più di un’ora, sotto lo sguardo attento dei residenti, anche loro sorpresi per l’accaduto. I pini del parco Miralfiore, soprattutto quelli confinanti con le strade, non avevano mai dato problemi. Finora.

Alessandro Mazzanti