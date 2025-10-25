Dramma per un autista. Sgancia una cinghia: gambe travolte dal carico

Aveva appena afferrato la cinghia laterale del camion per iniziare lo scarico, come faceva chissà quante volte. Un gesto di routine, meccanico, che in pochi secondi si è trasformato in un dramma, l’ennesimo incidente sul lavoro. Il carico si è sbilanciato all’improvviso, rovesciandosi di lato con un colpo secco e travolgendolo. Un rumore sordo, un tonfo pesante, poi le urla. Il materiale gli è precipitato addosso, schiacciandogli entrambe le gambe sotto il ginocchio.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,30, alla Fab1 di Petriano (componenti per il mobile), nella zona industriale del Gallo. La vittima, che ora si trova in gravissime condizioni all’ospedale di Totterre ad Ancona, è un autista di 42 anni, di nazionalità ucraina, dipendente di una ditta esterna incaricata del trasporto e della consegna del materiale. L’uomo stava effettuando le normali operazioni di scarico quando, secondo le prime verifiche, una parte del carico, forse non fissata correttamente in prima battuta, si è sbilanciata nel momento in cui lui ha aperto la cinghia di contenimento.

L’uomo è stato quindi travolto e immobilizzato sotto il peso del materiale. I colleghi, che si trovavano poco distanti, si sono precipitati per tentare di liberarlo e hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Urbino e l’eliambulanza, che è atterrata in un’area adiacente allo stabilimento.

Le operazioni di soccorso sono state delicate e drammatiche: l’operaio era intrappolato sotto il peso fortissimo e in preda al dolore. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Le ferite riportate agli arti inferiori sono molto gravi. A Petriano, sul luogo dell’incidente, sono giunti anche due ispettori dell’Ast, servizio prevenzione ambienti di lavoro, che hanno eseguito i rilievi coadiuvati dalle forze dell’ordine, per accertare le cause dell’incidente.

Il lavoratore, secondo le prime informazioni, non risulta residente in zona ma proveniente dall’estero. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata di forte impatto: il camion ancora aperto, il carico riversato a terra, le cinghie penzolanti dai lati del mezzo e i colleghi sotto choc.

A proposito di infortuni sul lavoro. Alla fine del maggio del 2024, alla Fab, un altro incidente sul lavoro, in quel caso purtroppo mortale. Quella sera, aveva perso la vita Simone Mezzolani, 33 anni, sposato e padre di due figli piccoli. Il giovane padre era rimasto schiacciato da un rullo trasportatore nello stabilimento n. 8, dove lavorava da cinque anni. Gli mancavano 12 minuti per finire il turno e tornare a casa. Viveva a Bottega di Vallefoglia.