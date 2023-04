Dramma sfiorato in zona mare Pannello si stacca dall’hotel Lido e cade nello scoperto di un locale

Una botta forte e secca, nella notte. Un cartongesso di circa 2 metri quadrati, si sgancia dai fermi e vola dalla terza finestra, contando dall’alto, dell’hotel Lido, situato all’angolo tra viale Zara e viale Trieste, e precipita nello scoperto che il locale ’Poke, Casa Fazi’, dispone a fianco dell’ingresso, già predisposto con degli ombrelloni per far mangiare i clienti fuori, vista l’imminente stagione estiva.

A che ora della notte sia successo con esattezza non si sa, i pompieri ipotizzano che potrebbe essere intorno alle una, quando sulla città c’era vento e un principio di temporale. Di certo in quel momento, e in quel punto, non c’era anima viva. Per fortuna. Il cartongesso devasta due tavolini e delle sedie che incontra prima di sfracellarsi a terra. Prendere addosso un peso del genere, e a quella velocità, per una persona, poteva voler dire morire.

Il tutto viene scoperto ieri mattina da un addetto del locale, all’ora dell’apertura. Il giovane vede i pezzi del tavolino per terra, e quelli del cartongesso, e chiama i pompieri. Una squadra della caserma di Pesaro arriva con l’autoscala. Che raggiunge la finestra in questione, alta circa 27 metri da terra, e toglie tutto quello che ancora di pericolante può esserci, per evitare nuove cadute. Sotto, viene transennata l’area.

Dal locale, riferiscono che a gennaio è successa una cosa simile, solo che in quel caso il pezzo caduto dall’hotel è finito un paio di metri a fianco, stavolta nello spazio divisorio esistente tra la pizzeria piadineria Porto’s e la stessa area ora transennata. A conferma del fatto che l’hotel perde pezzi con troppa facilità. Il passaggio sul marciapiede lungo viale Trieste non viene transennato, ma l’area del ’Poke’ sì. "Resterà bloccato – dicono dal locale – finchè l’area non tornerà in sicurezza". La stessa cosa hanno riferito i pompieri.

L’hotel Lido è chiuso da anni. La facciata mostra tutta l’usura del tempo. Sul lato di viale Zara il marciapiede era stato anche transennato. Il cartongesso probabilmente è volato via per l’usura dei suoi fermi e un colpo di vento più forte ha fatto il resto. Un caso simile era avvenuto anni fa sempre su viale Trieste all’hotel Garden, anche quello nel momento in cui l’esercizio era chiuso da tempo. E anche in quel caso per fortuna con nessuna conseguenza nei confronti delle persone.

Alessandro Mazzanti