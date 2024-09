Drammatico incidente sulla Ss16. Esce di strada e l’auto s’incendia. Il conducente riesce a salvarsi

Pesaro, 2 settembre 2024 – Traffico bloccato per oltre 2 ore, ieri sulla statale Adriatica, tra Fano e Pesaro, nei pressi di Fosso Sejore, per una vettura andata in fiamme, alle 10 del mattino, a causa di un incidente. Stando a una prima dinamica della polizia locale, una Range Rover, condotta da un 60enne del luogo, che usciva dall’area di sosta sul lato mare, è stata urtata nella parte posteriore da una Lancia Delta, alimentata a gpl e condotta da un senegalese di 25 anni, che viaggiava verso Fano. La Range Rover dopo una carambola si è fermata al centro strada, mentre la Lancia è finita nel fosso adiacente la carreggiata, lato monte, adagiandosi sul fianco sinistro e incendiandosi. Il conducente è riuscito per un soffio a mettersi in salvo, uscendo dalla portiera del lato destro. Il guidatore della Range Rover è stato invece trasportato all’ospedale di Pesaro, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto i pompieri e la polizia locale. La strada, per consentire lo spegnimento e i rilievi, è stata chiusa al traffico fino alle 12,40.