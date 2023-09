"Drenaggio difettoso. Campi allagati a Sterpeti"

Campi fradici d’acqua a Sterpeti, tra la Flaminia, la zona industriale e il fiume. Il problema, denuncia Silvano Manoni, agricoltore, starebbe nel fatto che lungo la massicciata della vecchia ferrovia (su cui passava la onusta e vetusta Littorina, niente meno) una vecchia opera di drenaggio delle ferrovie sembra non funzionare più e l’acqua delle falde che ci sono lungo la tratta dismessa non potendo più riversarsi nel collettore proprio e quindi, alla fine, nel Metauro, esonda nei campi: "Un bel problema per chi come me la scorsa primavera ha avuto metà del raccolto andato a male (nel campo che ha in affitto accanto alla zona industriale, ndr) e non sa se potrà arare quel terreno e poi seminarlo per il raccolto prossimo…".

Ma andiamo per ordine. Manoni racconta la storia così: "In prima battuta abbiamo pensato che si trattasse di una rottura delle condotte che portano l’acqua a Fano e a Pesaro, sicché abbiamo contattato Marche Multiservizi. Dopo quattro mesi di andirivieni tra pec a MM, avvisi al Comune e quant’altro, MM ci fa sapere che non era un problema loro e il Comune idem, ovvero che non era competenza sua. Alla fine è venuto fuori che il problema dovrebbe essere di competenza di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), per via di un drenaggio che non funziona più come si deve. L’opera non riceve più e l’acqua sfoga nei campi. Si parla della zona che va dall’inizio di Via del Fiume al vecchio campo sportivo di Sterpeti. L’acqua sta facendo parecchi danni, anche perché è arrivata a lambire le fondamenta delle case. Giovedì scorso le Ferrovie hanno effettuato un sopralluogo, ma a tutt’oggi non abbiamo ancora avuto nessuna comunicazione ufficiale. L’unica cosa sicura, a questo punto, sono i danni che da questa situazione sono venuti a noi agricoltori. Il Comune per parte sua si è prodigato davvero molto per sollecitare RFI, ma ripeto, al momento non sappiamo se le Ferrovie faranno qualcosa, quando e come…".

Rimedi possibili nel frattempo?

"Mi risulta che il Comune abbia dato la disponibilità a sversare l’acqua nelle chiaviche gestite da MM: speriamo lo facciano presto, ma anche su quel fronte non abbiamo notizie sicure. Vedremo…".

a.bia.