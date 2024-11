Dribblare il cyberbullismo. Giovani a lezione in teatro

Internet può essere una grande risorsa ma, allo stesso tempo, può anche essere un luogo pericoloso. È per questo che lunedì sera si è svolta una serata particolarmente significativa per i giovani sportivi del territorio, organizzata dalla "K Sport Montecchio Gallo". L’evento, intitolato "Allenamenti a Teatro", ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi delle società sportive locali.

L’incontro, ospitato presso il Teatro "Santi" di Bottega, ha avuto come tema principale il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con un focus particolare sul mondo dello sport. Durante la serata, il palco è stato animato da una serie di interventi da parte di esperti, tra cui psicologi, docenti e allenatori, che si sono confrontati con i giovani sportivi sui rischi legati a queste problematiche. Gli esperti hanno offerto strumenti pratici per riconoscere, affrontare e difendersi da bullismo e cyberbullismo, sottolineando come questi fenomeni non risparmiano nemmeno l’ambito sportivo, dove la competizione e le dinamiche di gruppo possono amplificare le difficoltà. "Il bullismo e il cyberbullismo sono sfide che riguardano tutti, anche il mondo dello sport. È importante che i ragazzi imparino a gestire queste problematiche fin da giovani, per crescere come persone consapevoli e responsabili" hanno dichiarato in quest’occasione il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore allo sport Mirko Calzolari.