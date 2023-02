Droga: arrestati marito, moglie e cognato

Sono marito, moglie e cognato. Tutti trentenni. Abitano a Montelabbate, sono arrivati dalla Nigeria. Apparentemente inseriti nel contesto cittadino, ma in realtà senza un lavoro preciso ma con un’idea chiara: arricchirsi in fretta. Avevano avviato un’impresa familiare di spaccio di droga, in particolare di eroina. Lo facevano all’ingrosso, incassando molto. Fino a quando, l’altro ieri, la squadra mobile di Pesaro guidata da Paolo Badioli li ha bloccati passando immediatamente alla perquisizione della loro casa. Di lì a poco sono saltati fuori 4 etti circa di eroina, all’interno di ovuli, pronta ad esser spacciata. I tre erano molto attenti a non farsi vedere troppo in giro con degli acquirenti o tossicodipendenti. Sapevano come farsi trovare e parlavano pochissimo al telefono. E’ probabile che il carico di droga trovato a casa loro, fosse pronto ad esser venduto ai consumatori del fine settimana.

Non è chiaro come gli inquirenti siano arrivati a loro, ma è probabile che possano aver colto delle testimonianze da compratori e tossicodipendenti. Gli agenti della squadra mobile hanno agito quasi a colpo sicuro sapendo di avere a che fare con dei grossisti della droga. Non sono state trovate armi, ma soltanto un attrezzato luogo dove confezionare i quantitativi di droga.

I tre arrestati, ora rinchiusi nel carcere di Villa Fastiggi, compariranno domani davanti al giudice per la convalida del provvedimento e l’eventuale scarcerazione oppure per rimanere in cella o agli arresti domiciliari. Dipenderà anche dalla loro volontà di collaborare con gli inquirenti oppure no. Nel secondo caso, la detenzione potrebbe continuare. Si indaga per appurare se fossero i fornitori della principale piazza di spaccio di Pesaro, ossia il parco Miralfiore