Droga davanti al circolo anziani. Nascosta vicino alla panchina

Gli spacciatori magari avranno pensato che nascondere delle bustine di marijuana e hashish nei pressi di un panchina davanti al circolo gli anziani di Montecalvo in Foglia era la mossa giusta, per non farle mai scoprire. E infatti ci avevano provato. Ma gli è andata male. Perché i cani del gruppo cinofilo dei carabinieri sono passati nei pressi del circolo ed hanno annusato. E così 8 dosi – per un totale di pochi grammi – di droga sono state sequestrate dai carabinieri di Tavoleto.

E’ uno dei risultati raggiunti grazie al servizio coordinato di controllo svolto nello scorso week end dai carabinieri della stazione di Tavoleto, insieme con i colleghi del Nas di Ancona e del Nucleo Cinofili di Pesaro, svolto a Tavoleto e a Montecalvo in Foglia. Sono state controllate oltre 30 persone e un numero simile di autovetture.

Ma non sono stati fatti solo servizi contro lo stupefacente, tra sabato e domenica scorsi. I carabinieri del Nas hanno infatti anche verificato la corretta tenuta degli alimenti da parte di diverse attività commerciali situate della zona.

E in questo caso in un negozio di Montecalvo, che vende cibi etnici, sono emerse delle irregolarità (per la non corretta applicazione delle procedure di controllo, legate, a quanto si è appreso ieri, alla tracciabilità e alle modalità di conservazione del cibo) che hanno determinato una sanzione amministrativa di 2mila euro a carico del titolare.