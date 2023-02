Droga, famiglia nei guai Torna libera soltanto la moglie

La moglie torna in libertà, mentre marito e cognato restano in carcere. Sono i 3 nigeriani 30enni, arrestati venerdì scorso dalla Squadra mobile per spaccio di stupefacenti. Nell’appartamento della coppia a Montelabbate, gli agenti hanno rinvenuto 70 grammi di eroina, già confezionati in ovuli, del tipo di quelli utilizzati per il trasporto dei "Body Packers", e 4mila euro in contanti.

A casa del fratello dell’uomo, i poliziotti hanno invece ritrovato sotto il letto 330 grammi di eroina, già suddivisa in ovuli. Ieri il gip Giacomo Gasparini, dopo aver convalidato l’arresto, ha tenuto ancora in cella i due uomini (assistiti dagli avvocati Giuseppe Briganti e Chiara Cecchini) e rimesso in libertà la donna (difesa dall’avvocato Stefano Vichi). Quest’ultima, nell’interrogatorio di garanzia, ha detto di essere all’oscuro di quello che facevano il coniuge e il fratello.

