Droga, il male da vincere. Convegno di Avap sulle tante dipendenze

L’emergenza droga non finisce mai e le tragiche vicende dei giorni scorsi con la morte per overdose di un 44enne al parco Miralfiore sono solo la punta dell’iceberg. Per questo l’Avap (Associazione volontariato antidroga Pesaro), in occasione del suo 30° anniversario, vuole riaccendere un faro sul tema delle tossicodipendenze e sulla sofferenza e la devastazione familiare che queste provocano. L’appuntamento è per questa mattina (domenica) alle 10,30, con un grande incontro pubblico nella sua sede di Tavullia in strada Pian Mauro 19, a cui partecipano tante autorità locali e cittadini sensibili.

"Il nostro intento - spiega Paola Uguccioni, presidente dell’associazione e custode di tante storie – è risvegliare le coscienze su un tema a cui la società sembra essersi assuefatta. I tragici eventi degli ultimi giorni devono farci comprendere che il problema non è diminuito, anzi è drammaticamente aumentato, con ramificazioni subdole e pericolose in età sempre più bassa. Non possiamo accettare che se ne parli solo dopo un evento luttuoso.

L’uso delle sostanze è solo l’apice di una condizione di scontento, di malessere e di dolore del ragazzo e dei suoi familiari. Con questo convegno vogliamo richiamare le istituzioni sulla gravità del problema e sulla necessità di intervenire con progetti mirati per aiutare i ragazzi e sostenere le famiglie, che troppo spesso sono lasciate sole.

La famiglia infatti, spesso soccombe, vittima di delitti efferati o spettatrice impotente della distruzione dei propri figli ormai fuori controllo, in preda al delirio psichico, conseguenza dell’uso e abuso di sostanze. Però noi ci teniamo a sottolineare che Avap c’è, e ci sarà sempre".

Al convegno parteciperanno il questore di Pesaro, Francesca Montereali, l’eurodeputato e psichiatra Carlo Ciccioli, diversi sindaci del pesarese, Virgilio Albertini e Antonio Boschini, figure storiche della comunità di San Patrignano, Silvio Cattarina della comunità L’Imprevisto, esponenti delle forze dell’ordine e del Sert.

Seguirà un momento toccante con diverse testimonianze, addolcito da un pranzo conviviale preparato dalle mamme dell’Avap.

L’evento è arricchito anche da una parentesi culturale in poesia e musica.

Francesca Pedini