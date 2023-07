Droga nel garage e anche in ascensore

Nascondeva la droga anche nell’ascensore. Ogni angolo della casa e del condominio era diventato una piccola cassaforte “stupefacenti“. Il garage invece era la fabbrica. Ed è lì, con le mani nel sacco, anzi nei sacchetti, che lo hanno sorpreso i carabinieri di Pesaro. Aveva già pronte 90 dosi di marijuana per un totale di 112 grammi. In arresto per detenzione a fini di spaccio, è finito ieri un 21enne italiano di origini straniere, residente a Montecchio, incensurato. Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha deciso di mtterlo ai domiciliari. Il giovane, difeso dall’avvocato Lucilla Fabi del foro di Urbino, ha ammesso che voleva vendere la sostanza ma di non aver fatto in tempo per il blitz dei militari. Ha contestato il peso dell’erba. Ha detto che non hanno tolto la tara e calcolato anche l’involucro nei 112 grammi. Ha aggiunto di essersi rifornito alla stazione del treno di Pesaro.

e. ros.